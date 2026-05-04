Происшествие в море у берегов ОАЭ

4 мая 2026 - 22:59
Source: ABNA
Британская организация морской торговли заявила о происшествии в водах к западу от порта Сакр в ОАЭ.

По сообщению агентства Абна, Британская организация морских торговых операций сегодня, в понедельник, выступила с заявлением, утверждая, что морское происшествие произошло к западу от порта Сакр в ОАЭ.

Согласно утверждению этого сайта, организация получила сообщение об инциденте в 14 морских милях к западу от порта Мина-Сакр, расположенного в ОАЭ.

Британская организация морских торговых операций получила от третьей стороны информацию о пожаре на судне и потребовала от близлежащих судов соблюдать безопасную дистанцию.

Причина пожара в настоящее время не установлена, также не сообщалось о каком-либо воздействии на окружающую среду.

