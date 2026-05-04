Сардар Мохеби: Нарушающие суда будут решительно остановлены

По сообщению агентства Абна, сардар Хусейн Мохеби, официальный представитель и заместитель по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции, в ответ на необоснованные заявления американских чиновников и учреждений по морским вопросам и Персидскому заливу, а также на уведомления Британского института морской торговли, сказал: «Никаких изменений в процессе управления Ормузским проливом не произошло. Любое морское движение гражданских и торговых судов, которое соответствует транзитным протоколам, выданным военно-морскими силами КСИР, и осуществляется по согласованному маршруту, будет безопасным и защищенным».

«Другие морские действия, противоречащие объявленным принципам военно-морских сил КСИР, столкнутся с серьезными опасностями. Нарушающие суда будут решительно остановлены».

«Крайне необходимо, чтобы все судоходные компании и транспортные страховщики обращали внимание на уведомления Корпуса стражей исламской революции».