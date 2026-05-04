Ормузский пролив не вернётся к прежнему состоянию; переговоров по ядерной программе у нас нет.

Как сообщает корреспондент Абна, Ибрагим Резаи, описывая сегодняшнее заседание (вторник, 14 ордибехешта) комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента с Сейедом Аббасом Аракчи, министром иностранных дел, сказал: «На этом заседании министр иностранных дел представил отчёт о деятельности, планах и действиях внешнеполитического аппарата в период 40-дневной войны и после неё до сегодняшнего дня, особенно по вопросу переговоров».

Он добавил: «Министр иностранных дел нашей страны, отметив превосходное положение Исламской Республики Иран после недавней войны и изменение взгляда мира на иранский народ в результате сопротивления людей в 40-дневной войне, заявил, что недавняя война, несмотря на некоторые потери, принесла много благ благодаря крови павшего лидера (шахида) и других мучеников, и наша задача — осознать и защитить эти блага».

Все смотрят на Иран как на великую и важную державу

Представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике Исламского совета Ирана добавил: «Аракчи подчеркнул, что положение Исламской Республики Иран сильно отличается от того, что было до 40-дневной войны, и на Иран смотрят как на великую и важную державу; враг думал, что Иран ослаб, но в этой войне он увидел, что Иран противостоял самой большой вооружённой силе в мире и двум ядерным державам и не дал им достичь своих целей».

Депутат от народа Даштана в Исламском совете Ирана сказал: «По словам министра иностранных дел, враг использовал все методы, чтобы заставить Иран капитулировать, включая беспорядки, переворот, военное нападение, действия сепаратистов и другие меры, но потерпел неудачу; никто не предполагал, что Иран сможет расширить войну на цели Америки в регионе и закрыть Ормузский пролив, но Иран сделал это мощно во время войны».

Резаи продолжил: «Аракчи заявил, что тон стран после войны по отношению к Ирану изменился, и региональная доктрина безопасности также изменилась, так что раньше она основывалась на американских базах, но теперь изменилась, потому что эти базы превратились в фактор, противодействующий безопасности, и не создают безопасность, а даже вызывают нестабильность».