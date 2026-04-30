Ариф: Пришло время пересмотреть расчеты и отказаться от хрупких опор

30 апреля 2026 - 13:28
News ID: 1808147
Source: ABNA
Первый вице-президент Ирана в послании по случаю Национального дня Персидского залива предупредил вмешивающиеся державы и подчеркнул перед соседними странами, что пришло время пересмотреть свои расчеты и отказаться от хрупких опор экстрарегионального характера.

По сообщению информационного агентства «Абна», первый вице-президент Мохаммад Реза Ариф в своем послании по случаю Национального дня Персидского залива разъяснил национальную безопасность Ирана в этом стратегическом проливе. Он предупредил вмешивающиеся державы и подчеркнул перед соседними странами, что время пересмотра расчетов и ухода от хрупких экстрарегиональных опор настало.

В этом послании Ариф охарактеризовал Иран как «старшего брата» и оплот региональной стабильности. Он отметил, что устойчивый мир возможен только в тени местной консолидации и общей мощи стран Персидского залива.

