Ариф: Пришло время пересмотреть расчеты и отказаться от хрупких опор

По сообщению информационного агентства «Абна», первый вице-президент Мохаммад Реза Ариф в своем послании по случаю Национального дня Персидского залива разъяснил национальную безопасность Ирана в этом стратегическом проливе. Он предупредил вмешивающиеся державы и подчеркнул перед соседними странами, что время пересмотра расчетов и ухода от хрупких экстрарегиональных опор настало.

В этом послании Ариф охарактеризовал Иран как «старшего брата» и оплот региональной стабильности. Он отметил, что устойчивый мир возможен только в тени местной консолидации и общей мощи стран Персидского залива.