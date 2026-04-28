Война против Ирана создает проблемы с поставками сырья для нефтехимии в Японии

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Ryanoosti, союз предприятий пищевой промышленности и розничной торговли Японии объявил, что в результате войны против Ирана около 44 процентов японских компаний сталкиваются с проблемами в поставках нафты, сырья для нефтехимии и сырья для производства пластика.

Правительство Японии объявило, что страна располагает достаточными запасами нафты только на четыре месяца.

Агрессия США и сионистского режима против территории Ирана привела к нарушению судоходства в Ормузском проливе. Это привело к нарушению цепочки поставок многих товаров по всему миру, включая нефтехимическую продукцию, химические удобрения, энергию и топливо.