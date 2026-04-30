Представительство Ирана: Обогащенный уран Ирана находится под полным контролем МАГАТЭ

По сообщению информационного агентства «Абна», представительство Ирана при ООН во вторник (по местному времени) заявило, что весь обогащенный уран Ирана всегда находился под полным контролем МАГАТЭ и что не существует никаких отчетов, даже касающихся одного грамма иранского ядерного материала, указывающих на отклонение от мирного пути.

Представительство добавило: «Соединенные Штаты злоупотребили Конференцией по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и представили обогащенный уран Ирана как угрозу, чтобы отвлечь внимание от своих собственных нарушений обязательств, а также обязательств своих союзников, в области ядерного разоружения.»

Постоянное представительство Исламской Республики Иран при ООН подчеркнуло: «Совет Безопасности ООН, Генеральный директор МАГАТЭ и Совет управляющих не только не осудили эти незаконные нападения, но, к большому сожалению, предприняли действия, которые поменяли местами роли жертвы и агрессора.»