Фракция «Хезболлы»: Прогнозы Трампа об Иране были ошибочными

По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на аль-Ахбар, Мохаммад Раад, председатель парламентской фракции, связанной с ливанской «Хезболлой», подчеркнул, что американо-сионистская агрессия против Ирана не смогла достичь своих целей, а наоборот, обнажила кризис концепции американского превосходства и границ военной мощи.

Он добавил: ранее Трамп выражал удивление относительно масштабов и интенсивности сопротивления Ирана. Эти слова показывают, что его оценки относительно природы и силы иранской системы были ошибочными. Тель-Авив и Вашингтон делали ставку на немедленный крах иранской системы, но события показали, что Тегеран быстро восстановился в тени солидарности между системой и народом.

Раад подчеркнул, что дисбаланс между военной мощью и политическими критериями в США привел к поражению этой страны на мировой арене. Недавний опыт в Газе, Ливане и Иране показал, что быстрые военные агрессии, даже при технологическом превосходстве, обречены на провал. То, что происходит в Газе, Ливане и Иране, представляет собой другую модель конфликта с США и сионистским режимом.