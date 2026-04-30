Америка полностью застряла в тупике / Мы готовы продолжать войну

По сообщению корреспондента агентства «Абна», генерал-полковник Мохсен Резаи, военный советник Верховного главнокомандующего, говоря о последних событиях «войны Рамадан», поздравил с днем рождения имама Резы (мир ему) и заявил: «31 миллион человек зарегистрировались в кампании «Жертвование жизнью», из которых около 50 процентов заявили о готовности присутствовать на военных и безопасностных направлениях. Другая часть зарегистрировавшихся выразила готовность к финансовой помощи или информационному сотрудничеству, и я хочу поблагодарить этих дорогих граждан за такое заявление о готовности.»

Он добавил: «Реальность такова, что Америка полностью застряла в тупике. С одной стороны, она хочет сражаться и даже может вступить в это дело в ближайшие два-три дня, но американские военные говорят Трампу, что вероятность захвата американских войск высока, потому что они хотят высадиться на южных побережьях.»

Генерал Резаи подчеркнул: «Конечно, они могут также действовать с западной части страны или бомбить Тегеран, и это их последний план и схема на столе. Но военные сказали Трампу, что это не похоже на атаку на Исфахан; это будет катастрофическое поражение. Здесь корабли будут потоплены, а американские солдаты взяты в плен, и они очень обеспокоены.»

Иран готов противостоять любой угрозе

Военный советник Верховного главнокомандующего, цитируя аят из Корана, заявил: «Пример Америки подобен дому паука, хрупкому. Американские корабли не могут пойти к себе домой, которые находятся в тех же южных странах Персидского залива, и [мы не разрешаем им это, контролируя Ормузский пролив].»

Американцы сейчас находятся в положении, когда они отказались от военных операций. Предыдущие военные планы этой страны потерпели неудачу, и теперь рассматриваются их последние схемы. Военные этой страны говорят, что в случае продолжения таких действий произойдет катастрофическое поражение. В этом отношении эта ситуация вызвала большую обеспокоенность среди американских чиновников и Трампа.