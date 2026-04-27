Американский эксперт: Экономические последствия войны против Ирана будут тяжелыми

27 апреля 2026 - 11:56
News ID: 1806931
Source: ABNA
Американский эксперт заявил, что экономические последствия агрессии США и сионистского режима против территории Ирана будут тяжелыми и приведут к экономическому спаду в мире.

По сообщению информационного агентства Абна, Кайл Шоуста, директор американской инвестиционной компании «Navigator Principal Investors», в интервью РИА Новости заявил: Военная агрессия США против Ирана может привести мировую экономику к длительной рецессии, и чем дольше будет продолжаться конфликт, тем тяжелее будут его последствия.

Он добавил: Компании в развивающихся странах, особенно в Азии и Африке, являются наиболее уязвимыми перед лицом экономического кризиса.

Война в Украине и, в то же время, агрессия США и сионистского режима против территории Ирана подпитывают мировой энергетический кризис.

Европейский союз призвал к экономии энергии и использованию удаленной работы в частном и государственном секторах для снижения потребления топлива.

