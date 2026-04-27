По сообщению информационного агентства Абна, газета The Independent сообщила, что Великобритания во время Галлиполийской битвы в Первой мировой войне считала, что сможет легко пройти через Дарданеллы и заставить Османскую империю сдаться.

В продолжении отчета говорится, что морские мины, береговая артиллерия и географические особенности пролива привели к поражению британского флота.

Согласно этому отчету, Ормузский пролив в 2026 году также действует как ловушка Галлиполи для Трампа, так что современные технологии остаются беспомощными и бессильными перед лицом географического положения и умных мин.

Ранее Ричард Хасс, бывший председатель Совета по международным отношениям США, написал в сообщении в социальной сети X: Иран доказал, что он гораздо более эффективен и устойчив, чем представлял себе Трамп.

Бывший председатель Совета по международным отношениям США добавил по этому поводу: Почти все его (Трампа) предположения оказались ошибочными.

Ричард Хасс затем продолжил: Аргумент президента о том, что другие войны длились годами, и поэтому мы не находимся под временным давлением в отношении Ирана, игнорирует тот факт, что закрытие Ормузского пролива ставит экономику США и мира в беззащитное положение.