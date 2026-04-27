The Independent: Историческое поражение повторяется на этот раз для Трампа в Ормузском проливе

27 апреля 2026 - 11:51
News ID: 1806923
Source: ABNA
Газета The Independent указала на повторение исторического поражения, на этот раз для США перед лицом Ормузского пролива.

По сообщению информационного агентства Абна, газета The Independent сообщила, что Великобритания во время Галлиполийской битвы в Первой мировой войне считала, что сможет легко пройти через Дарданеллы и заставить Османскую империю сдаться.

В продолжении отчета говорится, что морские мины, береговая артиллерия и географические особенности пролива привели к поражению британского флота.

Согласно этому отчету, Ормузский пролив в 2026 году также действует как ловушка Галлиполи для Трампа, так что современные технологии остаются беспомощными и бессильными перед лицом географического положения и умных мин.

Ранее Ричард Хасс, бывший председатель Совета по международным отношениям США, написал в сообщении в социальной сети X: Иран доказал, что он гораздо более эффективен и устойчив, чем представлял себе Трамп.

Бывший председатель Совета по международным отношениям США добавил по этому поводу: Почти все его (Трампа) предположения оказались ошибочными.

Ричард Хасс затем продолжил: Аргумент президента о том, что другие войны длились годами, и поэтому мы не находимся под временным давлением в отношении Ирана, игнорирует тот факт, что закрытие Ормузского пролива ставит экономику США и мира в беззащитное положение.

