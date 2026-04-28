Китай: Причина блокировки Ормузского пролива — незаконные операции Вашингтона и Тель-Авива

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Al Jazeera, представитель Китая в ООН в своем выступлении четко указал: Закрытие Ормузского пролива связано с незаконными военными операциями Вашингтона и Тель-Авива.

Этот представитель Пекина затем добавил: Решение проблемы Ормузского пролива заключается в скорейшем достижении всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также ранее, не осуждая спровоцированные США и сионистским режимом в регионе напряженность, приведшую к нестабильности в Ормузском проливе, заявил: Перебои в судоходстве через Ормузский пролив повлияли на энергобезопасность и мировую торговлю. Более 20 тысяч моряков находятся в море без цели. Сейчас время для сдержанности, диалога и мирного урегулирования проблемы в соответствии с Уставом ООН.