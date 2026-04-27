Раскрыты новые аспекты сотрудничества Тель-Авива и Абу-Даби в ходе войны против Ирана

По сообщению информационного агентства Абна, американский портал Axios раскрыл, что сионистский режим вскоре после начала войны с Ираном направил в ОАЭ систему «Железный купол» вместе с военной группой для её активации.

Этот шаг сионистского режима свидетельствует о масштабах военного и безопасностного сотрудничества с ОАЭ. В отчете говорится, что после широкомасштабных ракетных и дроновых операций Ирана против ОАЭ, премьер-министр сионистского режима Биньямин Нетаньяху по запросу Абу-Даби принял решение направить систему «Железный купол» и десятки сионистских военных в ОАЭ. Этот шаг был сделан после контактов с Мухаммедом бин Зайдом Аль Нахайяном, президентом ОАЭ.

Согласно отчету Axios, это первый раз, когда система «Железный купол» используется за пределами оккупированных территорий и в другой стране. Также сообщалось, что некоторые удары истребителей сионистского режима по позициям в Иране были нанесены с целью снижения атак против ОАЭ.