Высокопоставленный российский чиновник заявил, что, учитывая агрессию Вашингтона и Тель-Авива против территории Ирана, Тегеран имеет право ограничивать судоходство в Ормузском проливе.

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на сайт Kaliber, Василий Небензя, посол России при Организации Объединенных Наций, на заседании Совета Безопасности обвинил западные страны в лицемерии и заявил, что Иран имеет право ограничивать судоходство в Ормузском проливе.

Небензя добавил: Стороны пытались возложить всю ответственность за ограничение судоходства в Ормузском проливе на Иран, будто это Иран напал на своих соседей и намеренно создает помехи в движении через Ормузский пролив.

Он добавил: Во время войны приграничное государство, подвергающееся нападению, может ограничить судоходство в своих территориальных водах для обеспечения безопасности.

Небензя также резко критиковал западные страны и сравнивал их действия с пиратством. Он осудил атаки Украины с использованием дальних беспилотников против нефтяных танкеров, связанных с Россией, в Средиземном море, а также поддержку Европой атак Украины на торговые суда России в Черном море.

Посол России при Организации Объединенных Наций сказал: В отличие от пиратов, которые поднимают черные флаги с черепом и скрещенными костями на своих судах, западные страны пытаются скрыть свои незаконные действия, ссылаясь на односторонние принудительные меры.

Небензя добавил: Это просто поверхностное прикрытие, цель которого — скрыть тот факт, что Европейский союз участвует в открытом грабеже в море.

Россия и Китай в начале этого месяца наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности, который требовал передачи контроля над Ормузским проливом из рук Ирана.