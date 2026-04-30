Салехи: Персидский залив — символ гордости и сопротивления Ирана

По сообщению корреспондента агентства «Абна», Сейед Аббас Салехи, министр культуры и исламского ориентирования, в четверг утром на церемонии, посвященной Национальному дню Персидского залива, состоявшейся на острове Хормуз, воздал дань памяти мучеников навязанной войны, особенно мучеников войны в Рамадан, и заявил: «Для иранцев Персидский залив — это не просто часть территориальной суши Ирана, но этот регион является символом Ирана, и это определение не является преувеличением».

Он добавил: «Иран имеет неразрывную связь с Персидским заливом, и Иран без Персидского залива не имеет смысла; для этого утверждения можно привести десятки аргументов».

Салехи назвал первый пункт символом гордости и сопротивления Ирана и уточнил: «Иран на протяжении истории стоял перед врагами и никогда не принимал господство иностранцев, и Персидский залив является передним фронтом этого сопротивления. Если мы знаем историю Ирана как историю сопротивления врагам, то передним фронтом этого сопротивления были наши пограничники в Персидском заливе».

Министр культуры и исламского ориентирования продолжил: «На протяжении тысячелетий иранской цивилизации Персидский залив играл эту роль. От древних времен до ближайших веков, когда колонизаторы намеревались сделать Иран и этот регион своей колонией, если Иран не был колонизирован, это было благодаря роли пограничников Персидского залива и народов, которые сопротивлялись в этом регионе; благородным личностям, таким как Имамкули-хан, Али Делури и другим».