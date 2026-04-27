По сообщению информационного агентства Абна, газета The Guardian в отчете раскрыла, что война против Ирана и прекращение судоходства в Ормузском проливе поставили национальную службу здравоохранения Англии (NHS) на грань кризиса дефицита и роста цен из-за сильной зависимости от продуктов нефтехимии.

Согласно этому отчету, значительная часть современного медицинского оборудования, от шприцев и внутривенных пакетов до перчаток, полностью зависит от продуктов нефтехимии, прохождение которых через Ормузский пролив было остановлено.

The Guardian, указывая на рост цен на нефть на 40 процентов, написал, что малазийские производители перчаток, контролирующие половину мирового предложения, навязали клиентам, включая NHS, повышение цен на 50 процентов.

Джим Макки, генеральный директор NHS, выразив глубокую обеспокоенность по поводу этой ситуации, призвал правительство выделить дополнительные средства для борьбы с «огромным шоком» роста цен.