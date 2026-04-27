Командующие армии: Нетаньяху ищет, чтобы принести других в жертву

По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на Аль-Джазиру, сионистская газета Israel Hayom, ссылаясь на высокопоставленных военных этого режима, сообщила, что заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в прошлую субботу, в котором он отдал приказ армии дать решительный ответ «Хезболле» в Ливане, стало демонстрацией силы для снижения внутреннего давления и попыткой свалить ответственность за недостижение желаемых результатов на плечи армии.

Высокопоставленные военные чиновники объяснили, что заявление Нетаньяху является вводящей в заблуждение попыткой снизить общественное давление, и никаких реальных изменений в директивах армии нет.

Эти источники добавили, что заявление Нетаньяху не было случайным, а имело целью свалить ответственность за недостижение желаемых результатов на армию. Они подчеркнули, что этот процесс осуществляется в точном соответствии с политическими директивами и планами, диктуемыми президентом США Дональдом Трампом, в связи с объявлением перемирия в Ливане.

Согласно газете, это не первый случай, когда за последние недели между армией и политическим руководством возникали разногласия относительно военных операций в Ливане. В начале месяца один из высокопоставленных офицеров на пресс-конференции заявил журналистам, что операции в Ливане не направлены на разоружение «Хезболлы», и Тель-Авив не достигнет этой цели.

Согласно Israel Hayom, эти разногласия являются лишь частью растущего настроения внутри армии и силового аппарата, которое считает, что Нетаньяху ищет «козла отпущения», чтобы свалить ответственность за разочаровывающие результаты войны в Ливане и Иране на других.

Газета добавляет, что Нетаньяху может возложить ответственность за войну в Иране на Моссад, а относительно войны в Ливане он может попытаться выставить израильскую армию виновной в этом.

Israel Hayom добавляет, что по мере обострения трений между политическим и военным уровнями ситуация на поле боя становится все более сложной. Армия в настоящее время контролирует несколько регионов на юге Ливана, но ограничения на ее передвижение подрывают ее способность обеспечивать полную защиту северных городов и войск, находящихся на месте.