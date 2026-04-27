По сообщению информационного агентства Новость, Алексей Пушков, председатель комитета по медиаполитике Государственной Думы Федерального Собрания РФ, подчеркнул, что военная агрессия США против Ирана была неблагоприятной с точки зрения подготовки и военных условий.

Он добавил, что опыт военных операций США в Венесуэле сыграл роль в формировании политики этой страны в отношении Ирана.

Пушков четко заявил, что похищение Николаса Мадуро, президента Венесуэлы, и слабая реакция этой страны на эту операцию следует рассматривать как принятие условий США для контроля над нефтью.

Это заставило Дональда Трампа думать, что эта военная операция может служить эффективным инструментом для принуждения любой иностранной системы к капитуляции перед Вашингтоном.

Он сказал, что после этой победы! Трамп решил применить аналогичный сценарий в отношении Ирана.