Иранский адмирал: Представление врага о 3-дневной победе стало военной шуткой

По сообщению информационного агентства «Абна», вице-адмирал «Шахрам Ирани», командующий ВМС армии Исламской Республики Иран, в телевизионной программе, упомянув ошибочные расчеты врага в отношении Ирана, сказал: «Враг думал, что в кратчайшие сроки, например, от 3 дней до недели, он достигнет результата в войне против Ирана, и это его представление стало шуточкой в военных университетах».

Он добавил, что в третьей навязанной войне враг приблизился к Ирану с моря и использовал ракетные установки на плавучих платформах. ВМС армии провели 7 ракетных операций против авианосца «Авраам Линкольн», и США некоторое время не могли запускать свои самолеты или проводить воздушные операции.

Вице-адмирал Ирани продолжил: «США были вынуждены провести ремонт и добавить больше эсминцев; то есть они вывели на поле боя больше ракетных платформ, но, несмотря на это, они остановились».

Командующий ВМС армии, упомянув контроль над Ормузским проливом, отметил: «Мы закрыли Ормузский пролив с Аравийского моря, и если они подойдут ближе, мы быстро проведем военную операцию».

Он подчеркнул решимость бойцов отомстить и сказал: «Мы поклялись отомстить за наших мучеников до последней капли крови».

Вице-адмирал Ирани, в другой части своего выступления, упомянув новые возможности ВМС армии, предупредил: «Скоро вы обязательно увидите оружие от нас, которого очень боятся многие, и которое находится прямо у них под носом! Надеюсь, они не получат инфаркт!»