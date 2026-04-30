Еще один нефтеналивный танкер, находящийся под санкциями США, прошел через Ормузский пролив

По сообщению агентства Abna со ссылкой на Tankertrackers, компанию по отслеживанию танкеров, иранский танкер «Vigor», находящийся в списке санкций Соединенных Штатов, 25 апреля (5 урдибехешт) прошел Ормузский пролив, включив систему определения местоположения, и вошел в территориальные воды Ирана.

Согласно этому отчету, в то время как американские чиновники заявляют о блокаде Ормузского пролива, танкер «Vigor» в настоящее время занимается погрузкой иранской нефти.

Стоит отметить, что это судно до настоящего времени перевезло и перегрузило в общей сложности 47 миллионов баррелей иранской нефти по торговым маршрутам.

Ранее крупный танкер «Cuba» (Yuri), недавно прошедший Ормузский пролив под флагом Кюрасао, бросил якорь к востоку от острова Ларк.

Этот танкер находится в списке санкций США с 2024 года из-за перевозки иранских нефтяных грузов в Китай.

США заявляют, что заблокировали Ормузский пролив и не разрешают прохождение судам, связанным с Ираном. Между тем, согласно отчетам, несколько иранских судов уже прошли через этот пролив или вошли в регион через этот водный путь.