Высокопоставленный функционер «Хезболлы»: Сопротивление не прекратится, пока вся территория Ливана не будет полностью освобождена

По сообщению информационного агентства «Абна», Махмуд аль-Каммати, заместитель председателя Политического совета ливанской «Хезболлы», в интервью телеканалу Al Jazeera Mubasher заявил: «Наша твердая позиция заключается в необходимости установления полного прекращения огня перед вступлением в какие-либо косвенные переговоры с Израилем».

Он подчеркнул: «Сопротивление не прекратится, пока вся территория Ливана не будет полностью освобождена».

Аль-Каммати уточнил: «Неби Берри, спикер парламента, подчеркнул отказ от прямых переговоров с израильским врагом, и нельзя ставить под сомнение его позицию».

Он сказал: «Наше терпение по отношению к израильским агрессиям не будет бесконечным, и это не имеет отношения к войне Израиля против Ирана».