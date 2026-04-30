Новая гневная реакция Трампа на европейских союзников за отказ участвовать в агрессии против Ирана

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на телеканал Al Jazeera, Дональд Трамп, президент США, выразил свой гнев по поводу отсутствия поддержки западных союзников в агрессии против Ирана и вопроса пролива Ормуз, признав: «Я был очень разочарован, потому что наши союзники по НАТО не исполнили мою просьбу о помощи».

Он вновь раскритиковал Великобританию за неучастие в войне против Ирана, сказав: «Великобритания не помогла нам в войне в Иране».

Трамп раскритиковал британского премьер-министра и добавил: «[Кир] Стармер заявил, что его страна поможет нам после окончания войны, и я ответил, что к тому времени нам больше не понадобится ваша помощь».

Он упомянул свой телефонный разговор с президентом России и сказал: «Сегодня я разговаривал по телефону с Путиным о вопросах Ирана и Украины».

Трамп добавил, что Путин сказал, что «хочет помочь мне закончить войну [против] Ирана, но я ответил, что ты должен закончить свою собственную войну в Украине».

В конце он повторил свои заявления последних недель и месяцев о мирной ядерной программе Ирана, утверждая: «Мы не позволим Ирану получить ядерное оружие».

В ответ на выход ОАЭ из ОПЕК Трамп также сказал: «Я думаю, что это очень хорошо, поскольку конечный результат будет положительным для снижения цен на топливо».