Трамп сообщил о возможном сокращении американских войск в Германии

По сообщению агентства «Мехр», Дональд Трамп, президент США, написал в социальной сети Truth Social: «США изучают и рассматривают возможное сокращение войск в Германии».

Он добавил: «Окончательное решение по этому вопросу будет принято в ближайшем будущем».

Хотя Трамп не указал причин такого сокращения войск, кажется, что этот шаг США обусловлен политическими разногласиями с Германией из-за войны против Ирана и пролива Ормуз, а также отсутствием поддержки со стороны Берлина Вашингтону.

Около 36 000 действующих американских военнослужащих постоянно дислоцированы в Германии.

Если учесть гражданских подрядчиков, сотрудников Министерства обороны и войска запаса США, эта цифра в некоторых немецких СМИ оценивается почти в 50 000 человек.

Германия после Японии является вторым по величине хостом для американских войск за пределами территории США и занимает первое место в Европе.