  1. Home
  2. Новости России и СНГ

Россия: Мы становимся свидетелями самого глубокого кризиса в мировой нефтяной промышленности

30 апреля 2026 - 13:24
News ID: 1808138
Source: ABNA
Россия: Мы становимся свидетелями самого глубокого кризиса в мировой нефтяной промышленности

В условиях, когда агрессия США и сионистского режима против Ирана привела к кризису в мировой цепочке поставок энергии, один из российских должностных лиц назвал это самым глубоким кризисом в мировой нефтяной промышленности.

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на РИА Новости, Александр Новак, заместитель премьер-министра России, заявил: «Россия, как крупный производитель нефти, не намерена выходить из ОПЕК+».

Он добавил: «В настоящее время мы являемся свидетелями самого глубокого кризиса в мировой нефтяной промышленности, и огромный объем нефти не поступает на рынок».

Агрессия США и сионистского режима против Ирана привела к нарушениям в судоходстве через Ормузский пролив. Нарушение стратегической водной артерии Ормузского пролива привело к сбоям в цепочках поставок топлива и энергии, а также многих других товаров, таких как нефтехимическая продукция и химические удобрения, по всему миру.

Иран заявил, что готов гарантировать безопасность судоходства в Ормузском проливе при условии достижения устойчивого перемирия и окончания войны, соблюдая необходимые протоколы и соображения безопасности.

Your Comment

You are replying to: .
captcha