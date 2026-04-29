The Guardian: Недоверие Ирана к Трампу — главное препятствие для прогресса переговоров

Согласно этому медиа, Вэнс, который ранее был критиком «вечных войн» США и открыто выражал свои религиозные убеждения, теперь оказался в затруднительном положении в качестве главного переговорщика правительства Дональда Трампа. На собрании сторонников Трампа с участием Вэнса демонстрант, кричавший «Иисус Христос не поддерживает геноцид», осветил масштабы этой проблемы.

The Guardian, указывая на явную просьбу Ирана, чтобы Вэнс возглавил американскую переговорную группу, написал, что Тегеран считает Стива Виткоффа и Джареда Кушнера ненадежными из-за их ориентации на Израиль и Нетаньяху, а также из-за истории нападений после предыдущих встреч. Напротив, Вэнс рассматривается как потенциально более надежный вариант для Ирана.

Это британское медиа написало: Главная проблема Вэнса — убедить иранскую переговорную группу во главе с Мохаммадом Багером Галибавом в надежности Дональда Трампа; что кажется почти невозможным после серии провокационных постов Трампа и его утверждения о преждевременной победе.

The Guardian, ссылаясь на аналитиков, написал, что недоверие к личности Трампа, а не внутренние разногласия, является главным препятствием для прогресса переговоров, и Вэнсу нужно преодолеть это препятствие.