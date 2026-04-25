Мохсенӣ Эҷеӣ: Враг повержен; будьте осторожны с заговорами

По сообщению новостного агентства Abna, почтенный Мохсен Эджеи, глава судебной власти, в рамках серии своих регулярных встреч с судебными должностными лицами в столице и провинциях, во время встречи с группой других глав прокуратур провинций, выразив благодарность жертвам вооруженных сил исламского Ирана в борьбе с агрессорами, заявил: «Враг ранен и не достиг своих злых заговоров и целей против исламского Ирана; следовательно, существует опасность заговоров и действий со стороны врага в любой момент; возможно, раненый враг снова попытается действовать против нашей нации и нашей страны. Поэтому для всех граждан Ирана, должностных лиц и военных является обязанностью и необходимостью никогда не быть небрежными. Гордый и ценный народ должен продолжать присутствовать на сцене; присутствие народа на сцене ни в коем случае не должно ослабевать.»

Глава судебной власти назвал национальное единство надежной стеной и высоким, уходящим в небо барьером перед врагом и подчеркнул: «Сегодня между всеми слоями и этническими группами иранского народа возникла огромная сплоченность и единство; эта сплоченность и единство являются шипом в глазу врага; это достигнутое единство является прочной и непроницаемой стеной против врага; нужно поддерживать все, что укрепляет эту сплоченность и единство, и устранить любую основу для разногласий, раскола и разобщенности.»

Мохсен Эджеи, подчеркнув необходимость продолжения распространения общих объединяющих сообщений и действий для противостояния психологическим операциям врага, заявил: «В настоящее время надежда врага заключается в том, чтобы прибегнуть к козням, сосредоточившись на «мягкой войне» и психологических операциях, чтобы сломать «священное единство» иранского народа, являющегося главным центром производства силы. США и сионистский режим нацелились на национальное единство, социальную сплоченность, согласованность трех ветвей власти и, одним словом, единство народа и должностных лиц Ирана.»

Он добавил: «Верховный лидер Исламской революции сказал: В отсутствие мученика Имама, это вы, народ, руководили страной и гарантировали ее мощь. Топливо для ракеты «Михан», согласно выражению мученика Имама, также обеспечивается единой волей народа. Мы должны ценить и охранять это священное единство.»

Глава судебной власти предупредил: «Враг надеется получить то, что он не получил на «поле боя» и в «дипломатии», поляризацией на «улице». Владельцы пера, трибуны и деятели виртуального пространства и средств массовой информации должны быть бдительны в этом вопросе.»

Верховный судья добавил: «Президент США, находясь в заблуждении, считает, что, распространяя слухи о разногласиях между народом и должностными лицами Ирана, он может изменить баланс сил в пользу поверженной Америки.»