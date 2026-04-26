По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на Al-Jazeera, стоимость последовательных войн на оккупированных территориях больше не измеряется только количеством убитых и раненых или объемом военных расходов. Гидеон Леви, научный журналист газеты Haaretz, в статье доказал, что постоянные войны вызывают широкие психические расстройства среди значительной части сионистов, доводя эти расстройства до клинического уровня.

Автор статьи, предупреждая о количестве сионистов, страдающих острыми психическими расстройствами, предположил, что это число может достигнуть «миллионов человек».

Эта статья основана на серии исследований и интервью с исследователями из сионистских и американских университетов и центров. Профессор Игал Калантров, психолог Еврейского университета и специалист по обсессивно-компульсивному расстройству, заявил, что Израиль приближается к состоянию, в котором большинство населения будет считаться психически поврежденным.

Его исследование жителей приграничного региона, прилегающего к Газе, показывает, что около трети из них находятся в группе высокого риска развития обсессивно-компульсивного расстройства. Калантров назвал эту пропорцию удивительной по сравнению со средним мировым показателем, который обычно составляет менее 2%.

Профессор Ариэль Кошмаро, из отдела биотехнологической инженерии Университета Бен-Гуриона, в своем анализе пришел к выводу, что сионистское общество не просто тревожно, но война влияет на уровень сна, питания и гормонов.

Результаты анализа анкет, опубликованных в этой области, показали, что от 20 до 30 процентов респондентов проявили симптомы психического расстройства «посттравматический стресс», что указывает на высокий уровень стресса в сионистском обществе.