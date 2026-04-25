Атаки иранских F-5 нанесли обширные повреждения американским базам

По сообщению новостного агентства Abna, «NBC News» сегодня в субботу раскрыло информацию о том, что Иран нанес гораздо более обширные повреждения американским военным базам, чем это было публично признано.

Согласно заявлению этого СМИ, американские базы и оборудование по всей Западной Азии подверглись нападению со стороны Ирана во время навязанной американо-сионистской агрессии против Тегерана; в том числе со стороны иранского истребителя F-5, ремонт которого может обойтись Вашингтону в миллиарды долларов.

«NBC News» добавил, что эти атаки произошли, несмотря на американскую систему противовоздушной обороны.

По словам трех американских чиновников, двух помощников Конгресса и еще одного человека, знакомого с масштабами ущерба, американские военные базы и другое оборудование в регионе Персидского залива подверглись обширным повреждениям в результате иранских атак, которые оказались гораздо серьезнее, чем было публично признано, и ожидается, что Вашингтон потратит миллиарды долларов на их ремонт.