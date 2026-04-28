Иракский аналитик: США отказались от своих предыдущих целей против Ирана

28 апреля 2026 - 12:54
News ID: 1807393
Source: ABNA
Иракский аналитик указал на превосходство Ирана над США и сионистским режимом.

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Al Maouneh, иракский политический аналитик Ибрагим ас-Сарадж подчеркнул, что расчеты США в отношении Исламской Республики Иран оказались ошибочными. В настоящее время все внимание Вашингтона сосредоточено на открытии Ормузского пролива.

Он добавил, что текущая стратегия США означает отказ от заявленных целей против Ирана, особенно в свете достижений этой страны на поле боя.

Ас-Сарадж заявил, что в результате этих достижений было отстранено от должностей 15 американских генералов.

Он сказал: Сионистский режим также страдает от реального кризиса на внутреннем фронте. Текущим победителем этой войны является Иран.

