Флотилия «Самуд-2» прибыла на Сицилию на пути к прорыву блокады Газы

По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на палестинское агентство «Шахаб», флотилия «Самуд-2», продолжающая свой путь в Италию, готова продолжить свою миссию по прорыву блокады сектора Газа со стороны сионистского режима и доставке гуманитарной помощи жителям Газы, начиная с сегодняшнего воскресенья.

Эта флотилия является гражданской инициативой, запущенной в 2025 году при участии представителей гражданских организаций, активистов и добровольцев из разных стран. В настоящее время она находится во время своего второго рейса в рамках «миссии весны 2026 года». Корабли этой флотилии вышли из Барселоны (Испания) 12 апреля и 23 того же месяца прибыли на остров Сицилия (Италия), присоединившись к остальным лодкам, участвующим в этой флотилии.

Один из членов совета директоров этой флотилии заявил, что первый этап этого рейса был успешным. Он подчеркнул, что по пути следования один крупный товарный корабль, следовавший в сионистский режим, был вынужден изменить курс. Он отметил, что конечной целью является достижение Газы и прорыв её блокады.

Политические активисты, участвующие в этом караване, описали цель этой миссии как создание человеческого и народного коридора и окончание блокады Газы, выразив надежду, что в этот раз, с увеличением числа кораблей и большей готовностью, миссия увенчается успехом. Один итальянский активист в этой связи подчеркнул, что самая большая опасность заключается в молчании официальных и международных сообществ.

Представитель флотилии в Италии, отметив продолжающийся кризис в Газе, заявил, что эта миссия была возобновлена в ответ на неизменность гуманитарной ситуации в этом регионе, а её цель — создание постоянного человеческого коридора.

В этой миссии принимают участие около 100 кораблей из различных стран, включая Испанию, Италию, Грецию и Турцию.