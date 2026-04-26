По сообщению информационного агентства Абна, сионистская газета Israel Hayom признала, что укрепляется мнение о том, что, учитывая снижение способности армии сионистского режима вести затяжную войну, устранение «Хезболлы» военными средствами в текущих условиях является нереалистичным.

В отчете со ссылкой на сионистского чиновника говорится, что практически никакое военное средство не способно полностью остановить ракетные атаки «Хезболлы», и Тель-Авив может лишь ослабить их.

Согласно этому отчету, военные круги сионистского режима сталкиваются с растущей проблемой оперативного истощения на фоне сильной зависимости от резервистов на множественных фронтах. Масштабная операция против «Хезболлы» потребует значительного увеличения численности войск, что в текущих условиях считается невозможным.

Признание сионистскими официальными лицами этого факта показывает, что перемирие является не только политической необходимостью, но и оперативной необходимостью, направленной на снижение давления на оккупационную армию и пересмотр ее приоритетов после месяцев непрерывных войн на множественных фронтах. Сионистский режим фактически сместил акцент со стратегии военного успеха на затяжную изматывающую войну, а цель устранения «Хезболлы» была отодвинута на второй план.

Israel Hayom добавил, что военные чиновники признают, что «Хезболла» не потерпела военного поражения. Эта война из-за распространения изображений и отчетов о разрушениях в Южном Ливане повлекла за собой растущие политические и дипломатические издержки для сионистского режима, особенно в Европе и США.