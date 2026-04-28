Командиры сионистов: У нас нет оборудования для борьбы с дронами Хезболлы

28 апреля 2026 - 12:53
News ID: 1807388
Source: ABNA
Командиры армии сионистского режима признались в отсутствии необходимого оборудования для борьбы с дронами Хезболлы.

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Радио Армии Сионистов, в ходе военного совещания командир 282-й бригады армии этого режима признался: «Мы должны принять к сведению угрозу, исходящую от дронов Хезболлы».

Согласно этому сообщению, командиры подразделений армии сионистского режима резко раскритиковали отсутствие необходимого оборудования для противодействия этой сложной угрозе и заявили: «Против дронов Хезболлы можно сделать очень мало».

Эти командиры признались, что вступили в войну в Ливане без достаточного и необходимого оборудования. Это происходит на фоне того, что ранее наблюдалось широкое использование дронов в войне между Россией и Украиной, и было достаточно времени для решения этой проблемы.

Тамир Ха-Идан, командующий военно-воздушными силами сионистского режима, ранее был подвергнут порицанию за военный провал сионистов перед вызовом дронов Хезболлы.

