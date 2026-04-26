Маарив: Миллиарды долларов затрат и опустошение запасов — результат войны с Ираном

По сообщению информационного агентства Мехр со ссылкой на Al-Mayadeen, газета на иврите «Маарив» сообщила, что война с Ираном не только обошлась США в миллиарды долларов, но, согласно новым анализам, привела к расходованию значительной части их дорогостоящих запасов точного оружия.

В продолжение этого сообщения говорится, что, согласно анализу Центра стратегических и международных исследований (CSIS), американские силы за 39 дней войны использовали тысячи крылатых ракет, перехватывающих ракет и сложных систем перехвата, что значительно превысило первоначальные оценки. Среди систем, получивших особый ущерб, оказались некоторые компоненты американской системы противовоздушной и противоракетной обороны: крылатые ракеты «Томагавк», перехватывающие ракеты «Пэтриот», системы THAAD и ракеты SM-3 и SM-6.

Согласно этому отчету, эти системы не предназначались для одной сцены операций, но даже в более широких сценариях они считаются стратегическими активами для США. Оценивается, что одна ракета «Томагавк» стоит примерно 2,6 миллиона долларов, ракета SM-3 — около 28,7 миллиона долларов, SM-6 — около 5,3 миллиона долларов, система THAAD — около 15,5 миллиона долларов, а ракета «Пэтриот» — около 3,9 миллиона долларов.

«Маарив» подчеркнула, что когда эти расходы комбинируются с тысячами пусков за несколько недель, затраты достигают миллиардов долларов за очень короткий период. Согласно этим оценкам, США использовали более 850 ракет «Томагавк» в течение войны. Также сообщается, что было использовано тысячи ракет «Пэтриот».

Однако проблема заключается не только в объеме использованных запасов, но и в крайне медленном восстановлении запасов. Для некоторых систем производители оценивают период между заказом и доставкой в четыре года. Аналитики считают, что если США окажутся вынужденными вступить в конфронтацию в другом крупном столкновении, например, с Китаем, может оказаться, что текущие запасы dangerously низки.