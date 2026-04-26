США в изоляции; национальное единство Ирана — главная причина провала Трампа

В ходе этой беседы Аббас Папи-заде отреагировал на ложные утверждения президента США о наличии разногласий среди руководителей нашей страны, сказав: «Прежде всего, следует отметить, что США как страна, претендующая на доминирование, полагают, что, вступая в любую войну, они могут навязать оппоненту в принудительном порядке все свои условия и односторонние требования. США предпринимали действия против некоторых слабых стран и добились определенных успехов, и именно это породило у президента США иллюзии относительно возможности достижения своих целей и в отношении Ирана».

Он продолжил: «Опираясь на эти представления и под давлением сионистского лобби, которое через активацию дела "Эпштейна" оказывало давление на Трампа, его вынудили вступить в конфронтацию с Ираном. Он направил свои корабли к берегам Ирана и, используя мощную пропаганду, пытался посеять страх и ужас в сердцах иранского народа и чиновников, однако этот метод устрашения, обычно применяемый при передвижении кораблей в других регионах мира, в Иране потерпел полный провал. Даже за несколько дней до «Рамаданской войны» он и другие американские чиновники с удивлением заявляли: почему иранский народ не испугался? Это было для них удивительно!».

Иран уничтожил гегемонию США

Член президиума Исламского собрания Ирана заявил: «На следующем этапе они совершили военную атаку на Иран, но, к счастью, благодаря своевременному и эффективному удару наших вооруженных сил, предпринятому на основе хорошего прогнозирования, американские корабли были вынуждены отступить и ушли в глубь Индийского океана, фактически сойдя с арены. Это вызвало гнев Трампа, поскольку авторитет американских кораблей был разрушен».

Папи-заде отметил: «В ходе 40-дневной "Рамаданской войны", навязанной нашей стране, США и сионистский режим не смогли достичь своих целей, несмотря на все свои преступления, включая бесчестное убийство Верховного лидера Исламской революции, командиров, чиновников и невинных граждан. Враг не только не достиг своих целей против Ирана, но и, наоборот, на улицах мы наблюдаем единство народа. Это свидетельствует о народной мощи и всеобщей мобилизации в Исламской Республике, что и вызывает гнев Трампа».