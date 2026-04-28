Представитель сионистов: Мы сталкиваемся с большим шоком в конфликтах в Ливане

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на канал 15 телевидения сионистского режима, сионистский военный чиновник сообщил: «Только за 24 часа было запущено 10 дронов в направлении наших войск на юге Ливана. Это большой шок».

В этом отчете говорится, что каждую неделю десятки дронов запускаются в сторону сионистских военнослужащих, дислоцированных в Ливане. Круги безопасности сионистского режима ищут решение для противодействия этим атакам дронов.

Вышеупомянутый военный чиновник добавил: «Дроны-камикадзе действуют как большой шок на поле боя. Мы недостаточно готовы противостоять этой угрозе».

Ранее канал 12 телевидения сионистского режима, ссылаясь на источники безопасности, сообщил, что Хезболла использует дроны, оснащенные оптоволоконными кабелями.

В этом отчете говорится, что этот вопрос вызвал обеспокоенность армии сионистского режима.