Аль-Вифак: Политическое удушение в Бахрейне усилилось

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Al Mayadeen, объединение «Аль-Вифак» Бахрейн заявило, что действия должностных лиц этой страны в отношении 69 граждан Бахрейна по обвинению в поддержке Ирана считаются жестокими и бесчеловечными.

Это объединение подчеркнуло, что лишение гражданства и подданства этих лиц равносильно их моральному и гражданскому уничтожению и полному исключению из документов, удостоверяющих личность. Эти действия приводят к усилению нарушений прав человека в Бахрейне.

«Аль-Вифак» добавил, что Бахрейн переживает обострение политического кризиса уже более десятилетия. Должностные лица этой страны должны прекратить нападки на гражданские права населения под различными предлогами. Дальнейшие меры в этом направлении в конечном итоге приведут к социальному коллапсу и исчезновению внутреннего мира.

Это объединение заявило, что Бахрейн нуждается в демократической политической системе, основанной на уважении политических свобод и справедливости.