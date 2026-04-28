США: Мы слабы перед передовыми ракетами и гиперзвуковым оружием

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на RT, Марк Беркович, заместитель министра обороны США, в ходе заседания Комитета по вооруженным силам в Сенате США в течение последних дней признал, что американские войска в настоящее время не располагают необходимым оборудованием для противостояния гиперзвуковому оружию и передовым управляемым ракетам.

Он добавил: «Сегодня у нас есть очень ограниченная одноуровневая система наземной обороны, разработанная для борьбы с небольшими атаками со стороны Северной Кореи».

Беркович заявил: «Наша способность противостоять ракетным атакам баллистическими ракетами очень ограничена».

Это открытое и явное признание высокопоставленного чиновника Министерства обороны США происходит в то время, как страна сталкивается с серьезной нехваткой запасов оружия после войны с Ираном.

Опубликованные отчеты свидетельствуют о том, что американцы использовали почти половину своих запасов ракет «Пэтриот» в первые недели конфликта с Ираном.

Беркович также подчеркнул на упомянутом заседании: «Основная угроза на этом уровне для нас — это Китай».

Разведывательные отчеты указывают на то, что Китай и Россия располагают большими запасами гиперзвукового оружия.