Министр иностранных дел США признал, что ракетный потенциал Ирана не исчез

По сообщению информационного агентства Abna, Марко Рубио, министр иностранных дел США, в интервью Fox News заявил: «Иран, несмотря на постоянное втягивание в конфликт с США, все еще владеет половиной своего довоенного ракетного арсенала».

В то время как в начале войны США видели себя в позиции, позволяющей свергнуть Исламскую Республику менее чем за три дня, Рубио обнажил стратегическую слабость Вашингтона перед Тегераном и призвал международное сообщество помочь этой стране вывести Ормузский пролив из-под контроля Ирана.

Этот американский чиновник также указал на то, что воля Исламской Республики к защите ядерных прав и других национальных прав иранцев не была сломлена, и оценил это как следствие идеологии, господствующей в системе Ирана.

Заявления Рубио о ракетном потенциале Ирана прозвучали на фоне того, что до начала навязанной США и сионистским режимом войны, высокопоставленные оборонные чиновники нашей страны заявили, что у них есть достаточное количество ракет и вооружения как минимум на 6 месяцев полноценной войны.

В отличие от заявлений американских чиновников, подземные объекты производства ракет и другого вооружения Ирана во время войны не получили серьезного ущерба, продолжают производство, и большая часть использованного вооружения уже заменена.