По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на Аль-Маядин, газета на иврите Yediot Aharonot сообщила, что данные, опубликованные полицией сионистского режима, свидетельствуют о заметном увеличении участия молодых сионистов и подростков в опасных делах.

В отчете говорится, что убийства, как умышленные, так и неумышленные, также относятся к этим делам.

Указанная газета добавила, что рост серьезных преступлений, таких как убийства и сексуальное насилие, среди молодых сионистов стал вызывать серьезную обеспокоенность. Этот процесс происходит на фоне распространения радикальных взглядов в сионистском обществе.

Ранее газета на иврите Haaretz сообщала, что рост самоубийств среди сионистских солдат в течение последнего месяца стал вызывать обеспокоенность.

Сионистские СМИ также сообщали, что как минимум восемь солдат, вместе с тремя резервистами, совершили самоубийство в текущем месяце.