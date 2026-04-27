Резкий рост преступности среди молодых сионистов

27 апреля 2026 - 11:53
News ID: 1806925
Source: ABNA
После публикации отчетов о росте самоубийств среди солдат-оккупантов, теперь одна из газет на иврите указывает на значительное увеличение преступности среди молодых сионистов.

По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на Аль-Маядин, газета на иврите Yediot Aharonot сообщила, что данные, опубликованные полицией сионистского режима, свидетельствуют о заметном увеличении участия молодых сионистов и подростков в опасных делах.

В отчете говорится, что убийства, как умышленные, так и неумышленные, также относятся к этим делам.

Указанная газета добавила, что рост серьезных преступлений, таких как убийства и сексуальное насилие, среди молодых сионистов стал вызывать серьезную обеспокоенность. Этот процесс происходит на фоне распространения радикальных взглядов в сионистском обществе.

Ранее газета на иврите Haaretz сообщала, что рост самоубийств среди сионистских солдат в течение последнего месяца стал вызывать обеспокоенность.

Сионистские СМИ также сообщали, что как минимум восемь солдат, вместе с тремя резервистами, совершили самоубийство в текущем месяце.

