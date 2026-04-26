Евротизраэльская газета: Тель-Авив и Вашингтон должны извлечь уроки из прошлых поражений

26 апреля 2026 - 12:41
Одна из газет на иврите признала, что уничтожение силы врагов сионистского режима невозможно.

По сообщению информационного агентства Абна, газета на иврите «Яд ациот Ахаранот» признала, что мысль о том, что возможно уничтожение потенциала врагов Тель-Авива в Газе, Ливане и Иране, а также даже их идей, является отражением уровня беспомощности и неспособности лиц, принимающих решения, в сионистском режиме и США.

В этом отчете говорится, что они неспособны извлечь уроки из своих прошлых поражений.

Газета на иврите «Маарив» также сообщала, что война с Ираном не только обошлась США в миллиарды долларов, но, согласно новым анализам, привела к расходованию значительной части дорогостоящих запасов точного оружия этой страны.

В продолжение этого отчета говорится, что, согласно анализу Центра стратегических и международных исследований (CSIS), американские силы за 39 дней войны использовали тысячи крылатых ракет, перехватывающих ракет и сложных систем перехвата, что значительно превысило первоначальные оценки. Среди систем, получивших особый ущерб, оказались некоторые компоненты американской системы противовоздушной и противоракетной обороны.

