Haaretz: Уровень самоубийств среди израильских военнослужащих вызывает тревогу

По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на Al-Mayadeen, израильская газета Haaretz сообщила, что рост самоубийств среди израильских солдат за последний месяц стал тревожным.

Израильские СМИ также сообщили, что как минимум восемь военнослужащих и три сотрудника запаса покончили с собой в текущем месяце.

Стоит отметить, что на фоне продолжения военных провокаций израильского режима в регионе, особенно в Газе, Ливане и Иране, а также из-за затяжного характера этого процесса, израильские солдаты сильно страдают от выгорания и падения боевого духа, что в конечном итоге приводит их к самоубийствам.