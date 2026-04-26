По сообщению информационного агентства Абна, один из профессоров университета Джонса Хопкинса заявил, что морская блокада портов Ирана со стороны США не приведет к краху его экономики, поскольку этот метод уже был испытан бывшим президентом США Дональдом Трампом.

В посте в социальной сети X (ранее Twitter) он написал, что экспорт нефти Ирана во второй половине 2019 года, на фоне ужесточения давления на цепочки поставок, потери рабочих мест и экономического спада из-за пандемии вируса «Ковид», достиг нуля, однако экономика Ирана постепенно восстановилась с возвращением нефтяного экспорта.

Эсфандияр Батмангалич добавил, что добыча нефти сегодня вернулась к уровням до санкций, поскольку блокада не нанесла достаточно ущерба за короткий срок, чтобы склонить чашу переговоров в пользу Трампа. Он считает, что ситуация «в значительной степени уравновешена», и именно это делает возможным достижение соглашения.

Он добавил, что экономическая блокада Ирана не обязательно приводит к краху его экономики, а экономические показатели постепенно улучшаются, ограничивая краткосрочное влияние санкций.

Недавно газета «Нью-Йорк Таймс» в США сообщила, что недавняя ситуация показывает, что Тегеран сохраняет контроль над Ормузским проливом, что позволяет ему усиливать давление на мировую экономику.