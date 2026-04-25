Арагчи: Иран хочет развивать отношения с Пакистаном

По сообщению новостного агентства Abna, министр иностранных дел Аббас Арагчи, который прибыл в Исламабад для консультаций с высшими должностными лицами Пакистана, сегодня вечером встретился с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и провел переговоры.

На этой встрече, в которой также принял участие Мухаммад Ишак Дар, вице-премьер-министр и министр иностранных дел Пакистана, обсуждались двусторонние отношения и сотрудничество между двумя странами в различных сферах, а также региональные и международные события.

Премьер-министр Пакистана, сославшись на волю и решимость высших должностных лиц обеих стран продолжать процесс постоянного улучшения двусторонних отношений и сотрудничества, а также координацию и сотрудничество на многостороннем уровне и в международных организациях, выразил уверенность в том, что этот процесс будет продолжаться с силой и в интересах общих интересов двух соседних и дружественных стран.

Министр иностранных дел нашей страны, сославшись на стремление Верховного лидера и президента Пезешкиана к всестороннему развитию отношений с соседями, особенно с Пакистаном, подчеркнул особое место Пакистана во внешней политике и международных отношениях Ирана, а также решимость Ирана дальше развивать отношения между двумя странами.

Арагчи, выразив благодарность решительным усилиям высших должностных лиц правительства Пакистана по прекращению войны, навязанной США и сионистским режимом против Ирана, и установлению перемирия, а также гостеприимству во время переговоров, изложил принципиальные позиции нашей страны в отношении последних событий, связанных с перемирием и полным прекращением навязанной против Ирана войны.

Министр иностранных дел также, сославшись на продолжающиеся преступления сионистского режима в оккупированной Палестине и повторные агрессии этого режима против территориальной целостности и национального суверенитета Ливана, высоко оценил позиции правительства и народа Пакистана в поддержке и солидарности с угнетенным палестинским народом, а также особое участие Пакистана в выполнении соглашения о перемирии в отношении Ливана.