Ареф: Мы построим Иран более величественным, чем прежде

По сообщению новостного агентства Abna, Мохаммад Реза Ареф, первый вице-президент, написал на своей личной странице в социальной сети X: «Враг разрушил мосты, но был не в курсе, что народ Ирана соединяет разломы. Теперь для строительства горожанин пришел с цементом, а крестьянин — с бесплатной арматурой. Это выходит за рамки восстановления бетона и стали; это стояние нации и государства плечом к плечу. С этим духом мы построим Иран более величественным, чем прежде».