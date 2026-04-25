Артиллерийские атаки оккупантов на юг Ливана

По сообщению новостного агентства Abna со ссылкой на Al-Nashra, ливанские источники сообщили о продолжающемся нарушении режима прекращения огня со стороны сионистского режима и артиллерийских ударах по югу Ливана.

Эти источники заявили, что Вади-Хасан к югу от города Сидон был обстрелян артиллерией сионистского режима. Параллельно с этим был обстрелян и поселок Яхмар-аль-Шакиф.

Кроме того, артиллерия армии сионистского режима подвергла артиллерийскому обстрелу Аль-Кантара и Аль-Касир в Марджьюне на юге Ливана. Поселок Хаула также стал целью артиллерийских атак оккупационной армии.

Одновременно телеканал Al Jazeera сообщил о разрушении жилых районов и объектов инфраструктуры в городе Аль-Хайям на юге Ливана со стороны израильской армии.

С другой стороны, армия сионистского режима вновь предупредила жителей, ставших беженцами на юге Ливана, не двигаться в южном направлении и не приближаться к определенным районам.

В этом сообщении ливанцам также было предупреждено о приближении к реке Литани и долинам Салхани и Салоуки.

Армия сионистского режима также, перечислив названия 59 пограничных деревень на юге Ливана, подчеркнула, что ливанцы не должны возвращаться в эти деревни.