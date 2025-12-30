По сообщению агентства ABNA, Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР, в интервью ТАСС отметил: «Отношения между Пекином и Вашингтоном улучшатся только тогда, когда США откажутся от поддержки тайваньских сепаратистов». Он назвал тайваньский вопрос «старым и глубоко укоренившимся» конфликтом, добавив, что некоторые силы периодически «подливают масла в огонь».

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь в понедельник заявил, что учения «Миссия справедливости 2025» являются необходимым шагом для защиты суверенитета. Эти маневры, включающие использование истребителей, бомбардировщиков и ракет, начались через 11 дней после того, как США объявили о продаже оружия Тайваню на сумму 11,1 миллиарда долларов.