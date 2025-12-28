Чиновник здравоохранения Газы: Сионистский режим развязал целенаправленную войну против детей

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на палестинское агентство «Шехаб», Мунир аль-Барш заявил: «С первых часов агрессии сионистский режим развязал целенаправленную войну против палестинского ребенка, нанося удары по его жизни, здоровью и естественному развитию. Это действие расценивается как часть организованного плана по уничтожению поколений и угрозе демографическому будущему палестинского народа».

Он добавил: «Согласно статистике министерства здравоохранения Газы, оккупационный режим с начала войны напрямую лишил жизни более 20 000 детей, еще 44 000 детей получили тяжелые ранения».

Аль-Барш подчеркнул: «Израиль предпринял масштабные атаки, которые фактически выходят за рамки военных операций и напоминают политику систематического геноцида палестинских детей».

Этот чиновник здравоохранения в Газе уточнил: «Оккупанты не ограничились убийством детей посредством бомбардировок. С первых дней они препятствуют ввозу специальных пищевых добавок для детей и беременных женщин, включая молоко, Кловида (Clovid), фолиевую кислоту, железо и другие элементы, необходимые для здорового развития плода и ребенка».

Он подчеркнул: «Этот запрет является преднамеренным и направлен на создание поколения с аномалиями развития, умственной отсталостью, низкорослостью и серьезными проблемами со здоровьем, последствия которых могут проявиться спустя годы».

Генеральный директор минздрава Газы продолжил: «Зафиксированы опасные объективные доказательства: с начала войны родились 156 младенцев с врожденными аномалиями, большинство из которых скончались после рождения из-за тяжести пороков развития, включая младенцев, рожденных без носа или с недоразвитыми конечностями».

В завершение Аль-Барш отметил: «Эти показатели не оставляют сомнений в том, что израильский оккупационный режим атакует утробы матерей так же, как он атакует живых детей».