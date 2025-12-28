Лидер революции: Иран поднял знамя борьбы против системы господства

В послании ежегодному собранию Союза исламских студенческих ассоциаций в Европе Его Преосвященство Аятулла Хаменеи, упоминая о провале массированной агрессии американской армии и её позорного придатка в регионе благодаря инициативе, мужеству и самоотверженности молодежи исламского Ирана, подчеркнул: «Главной причиной беспокойства коррумпированных и развращающих угнетателей является не ядерная дискуссия, а поднятие знамени противостояния несправедливому порядку и диктату системы господства в мире, а также обращение исламского Ирана к справедливой национальной и международной исламской системе».

Текст послания Лидера Исламской революции гласит:

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Дорогие молодые люди! В этом году ваша страна, благодаря вере, единству и уверенности в себе, обрела в мире новый авторитет и вес. Массированная агрессия американской армии и её позорного придатка в этом регионе была побеждена инициативой, мужеством и самоотверженностью молодежи исламского Ирана. Было доказано, что иранский народ, используя свои способности, под сенью веры и праведных дел, в противостоянии коррумпированным и жестоким высокомерным силам, может выстоять и донести призыв к исламским ценностям до мира голосом более громким, чем когда-либо.

Глубокая скорбь в связи с мученической гибелью ряда наших ученых, полководцев и группы наших дорогих людей не смогла и не сможет остановить решительную иранскую молодежь. Семьи этих мучеников сами находятся в числе лидеров этого движения.

Речь идет не о ядерной дискуссии или подобных вещах. Речь идет о противостоянии неспраливому порядку и диктату системы господства в современном мире, и об обращении к справедливой национальной и международной исламской системе. Таково великое притязание, знамя которого поднял исламский Иран, что привело в ярость коррумпированных и развращающих угнетателей.

Вы, студенты, особенно за рубежом, несете долю этой великой ответственности на своих плечах. Доверьте свои сердца Богу, осознайте свои возможности и направляйте ассоциации в эту сторону.

Бог с вами, и вас ждет полная победа, если даст Аллах.

Сейед Али Хаменеи