Реакция Франции на обстрел Израилем патруля Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ)

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на агентство «Аль-Маядин», МИД Франции в субботу выпустил заявление, в котором говорится: «Париж осуждает обстрел со стороны Израиля, приведший к ранению сотрудника ВСООНЛ в южном Ливане».

Это произошло после того, как ранее поступили сообщения о том, что интенсивный огонь из тяжелых пулеметов с позиций сионистской оккупационной армии к югу от «голубой линии» был направлен по зоне операций патруля ВСООНЛ, который проводил инспекцию на контрольно-пропускном пункте в деревне Бастра.

Со своей стороны, Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) объявили, что армия сионистского режима открыла огонь из автоматического оружия вблизи двух их патрулей на юге Ливана. Согласно отчету, этот инцидент произошел после взрыва ручной гранаты в близлежащем районе, в результате которого один миротворец получил ранения.

Вслед за этими действиями Тель-Авива, ВСООНЛ вновь призвали Израиль «прекратить свое агрессивное поведение».