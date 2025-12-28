  1. Home
Лавров: Киевский режим не готов к конструктивному диалогу

28 декабря 2025 - 08:41
Лавров: Киевский режим не готов к конструктивному диалогу

Министр иностранных дел России заявил, что Украина не готова к конструктивным переговорам.

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на ТАСС, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не видит никаких признаков готовности режима Владимира Зеленского и его западных сторонников к конструктивным переговорам.

В интервью агентству ТАСС, посвященном итогам 2025 года, Лавров сказал: «Мы видим, что режим Зеленского и его европейские кураторы не готовы к вступлению в конструктивный диалог».

Он добавил: «Этот режим запугивает мирных жителей, совершая диверсии и нанося удары по гражданской инфраструктуре в нашей стране».

