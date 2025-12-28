Морское сотрудничество Ирана, Китая и России перешло в фазу «горячих» учений

По сообщению корреспондента ABNA, контр-адмирал Шахрам Ирани, командующий Военно-морскими силами Армии Исламской Республики Иран, в интервью «Радио Гофтого», разъясняя последние события в области международных и совместных морских учений, сообщил об расширении морского сотрудничества Ирана с различными странами и укреплении позиций Исламской Республики на международной арене.

Командующий ВМС, упоминая о проведении совместных морских учений в ближайшем будущем, сказал: «Эти учения пройдут с участием нескольких стран-членов под председательством Южной Африки, и 103-я флотилия ВМС Ирана уже находится на пути к месту проведения маневров». Он добавил, что подразделения пробудут в регионе от недели до десяти дней, а учения в океане станут отличной возможностью для повышения оперативной мощи.

Адмирал Ирани также отметил ежегодные трехсторонние учения Ирана, Китая и России на юге страны, подчеркнув, что их главной целью является обеспечение безопасности мореплавания и защита судоходных линий. Он сообщил: «С прошлого года эти учения открыты для стран-наблюдателей. В прошлом году присутствовало 6 стран, а в этом году ожидается участие как минимум 12 стран в качестве наблюдателей, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Азербайджан, Казахстан и Индонезию».

Он подчеркнул: «Учения, которые ранее были сосредоточены на поиске и спасении, теперь перешли на уровень продвинутых оперативных "горячих учений"». Также он выделил создание «общего оперативного языка» по предложению Ирана, который позволяет многонациональным силам действовать скоординированно, несмотря на языковые барьеры. В завершение он отметил, что такая оборонная дипломатия способствует укреплению доверия и развитию морской экономики.